GLONASS sisteminin yeni uydusu yılbaşından sonra faaliyette olacak

TsNIIMash’tan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Lansmanı bu yıl 11 Aralık’ta gerçekleşen 759 sistem numaralı Glonass-M navigasyon uzay aracının 5 Ocak 2020’de faaliyete geçirilmesi planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Şu anda Rus küresel navigasyon uydu sistemi GLONASS’ın yörünge uydu grubunda 28 uzay aracı (26 Glonass-M ve iki Glonass-K) bulunuyor. Dünyayı navigasyon sinyalleriyle küresel olarak kaplayabilmek için 24 çalışan uyduya ihtiyaç duyuluyor.