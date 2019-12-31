Putin'in 20 yılı: Rusya liderinin daha önce görülmemiş fotoğrafları yayında

Rusya lideri Putin'in Kremlin'e çıkışının 20. yılı vesilesiyle 2000-2004 yıllarına ait bazı fotoğraf ve videolar ilk kez paylaşıldı. Kremlin tarafından hazırlanan 'Putin: 20 yıl' adlı dijital albüm kapsamında başka görseller de gelecek günlerde yayınlanacak.

Kremlin basın servisi, Rusya lideri Vladimir Putin'in devlet başkanlığı, vekaleten devlet başkanlığı ve başbakanlık yaptığı 20 yıla ait geniş bir arşivden fotoğraf ve videolar paylaşmaya başladı.

Aralarında daha önce hiç görülmemiş olanlar da bulunan bu fotoğraf ve videolar 'Putin: 20 yıl' adlı bir dijital albüm altında 20.kremlin.ru sitesine yüklendi. Dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da görevi bırakma kararı alması ve Putin'in vekaleten devlet başkanı olarak görevlendirilmesinin 20. yıldönümü için yayınlanan bu görseller Putin'in şahsi video ve fotoğraf ekibi tarafından çekildi.

© Sputnik / Kremlin.ru Putin'in 2000'deki Kuzey Kore ziyaretinden bir kare

Dijital albümde incelemesi 2.5 saat süren 600 fotoğraf ve 100 video 2000-2004 yılları arasına ait.

Kremlin Putin'in tüm adım, görüşme ve seyahatlerinin yansıtıldığı tüm bir tarihi kapsamadığı için bu albümün günlük ya da belgesel yerine geçemeyeceğini ama geçmiş yıllara ait hatırda kalan anlar ve en ilginç dönüm noktalarının bir araya getirildiği bir koleksiyon olduğuna vurgu yaptı.

© Sputnik / Kremlin.ru Putin 2001'de Leningrad'daki bir kültür ve etnografya merkezinde

İlk aşamada paylaşılan bu görsellere arasında Putin'in devlet başkanı olarak ilk yeni yıl mesajını verdiği, judo yaptığı, yunuslarla yüzdüğü, kayak yaptığı, önemli isimlerle bir araya geldiği ve saldırı ve doğal afetler sonrası çalışmalarını gösteren kare ve videolar yer alıyor.

© Sputnik / Kremlin.ru Putin 2002'de Moskova'daki bir binicilik merkezinde

Gelecek haftalarda 2000 öncesine ait görseller de paylaşılacak.