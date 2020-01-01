Moskova, yeni yılı kutluyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi 2020'yi sokak kutlamalarıyla karşıladı. Moskova'daki kutlamaların merkezi olan Kızıl Meydan'daki havai fişek gösterinin ardından kent sakinleri, sokaklarda yürüyüş yapmaya, buz pateni kaymaya ve etkinliklere katılmaya devam ediyor.