Rusya’da nükleer santrallerle enerji üretiminde rekor kırıldı

Rusya’nın nükleer enerji santralleri 2019 yılında yaklaşık 209 milyar kilowatt saat enerji üreterek bir rekora imza attı. Bu miktar, bir önceki yıldan 4.5 milyar kilowatt saat daha fazla.

Rusya’daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom’un açıklamasına göre 2019’da nükleer santraller ile rekor miktarda enerji üretildi. Santrallerle enerji üretimi 208.784 milyar kilowatt saate ulaştı.

2018 yılında ise 204.275 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapılmıştı. Böylece 2019 yılındaki üretimde 4.5 milyar kilowatt saatlik bir enerji üretimi artışı oldu.

Rusya’da enerji üretiminin yüzde 19’u nükleer santrallerle sağlanıyor. Ülkenin Avrupa kıtası içinde kalan kısmında ise enerjinin yüzde 40’ı nükleer santrallerle üretiliyor.