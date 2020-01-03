Rus politikacı Jirinovskiy: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı hata

Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, TBMM'nin Libya tezkeresini kabul etmesine ilişkin yorum yaptı.

Telegram habından değerlendirmede bulunan Jirinovskiy, "Türk meclisinin Libya’ya asker gönderme kararı hatadır. Bu krize dış müdahale ne kadar çok olursa o kadar uzun sürer, savaş o kadar kanlı ve acımasız olur, sonuçları o kadar ağır olur" ifadelerini kullandı.

Jirinovskiy, "Bunun örneğini daha önce Irak, Suriye ve yine 2011’de Libya’da gördük" diye ekledi.