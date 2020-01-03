Rus Dışişleri: Süleymani'nin öldürülmesi, bölgede gerilimi tırmandıracak maceraperest bir adım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesini maceraperest bir adım olarak niteledi.

Rus Dışişleri'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, "Süleymani'nin Bağdat kırsalında ABD'nin füze saldırısı sonucu öldürülmesini, bölgenin tamamında gerilimi tırmandıracak maceraperest bir adım olarak görüyoruz. İran halkına en derin bağ sağlığı dileklerimizi gönderiyoruz" dendi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.