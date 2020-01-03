Bloomberg: Rusya petrol üretiminde Sovyet sonrası dönemin rekorunu kırdı

Bloomberg’in aktardığına göre, Rusya 2019’da petrol üretiminde Sovyet sonrası dönemin rekorunu kırdı. Petrol çıkarma hacmi 560.2 milyon tona ulaştı.

Geçen yıl Rusya’daki petrol sahalarında 560.2 milyon ton kadar petrol çıkarıldı. Günde çıkarılan petrol miktarı 11.25 milyon varile ulaştı.

En son rekora ulaşılan 1987 yılında ise günde 11.416 milyon varil petrol çıkarılmıştı.

Rusya, geçen yıl bu miktara Petrol İhracat Eden Ülkeler Örgütü (OPEK) ülkeleri arasındaki anlaşma çerçevesinde üretimin azaltılmasına rağmen ulaştı.

Rusya Enerji Bakanlığı'na göre, 2019 yılında petrol çıkarma hacminin yüzde 0.7 artarak 560 milyon tona ulaşması gerekiyordu. 2020 yılı için de 555-565 milyon ton petrol çıkarılması bekleniyor.