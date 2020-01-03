Zaharova’dan ABD’nin Bağdat saldırısıyla ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin Bağdat’ta yaptığı saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zaharova, “Büyükelçiliklerine karşı saldırıların kınanması için devletler, açıklama metinleriyle BMGK’ya (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) gider. Washington ise Güvenlik Konseyi’ne başvurmadı. Yani dünyanın tepkisi onu ilgilendirmiyordu” ifadelerini kullandı.

ABD’nin isteğinin bölgedeki durumun değişmesi olduğunu kaydeden Zaharova, “Bu arada ABD son beş-altı yıldır sürekli BMGK Temsilcisi’nin başka ülkelerin büyükelçiliklerine yönelik saldırıları kınayan açıklama yapmasını engelledi, bunun birçok örneği var” dedi.

Irak’ın değerlendirmesinin bu konuda kilit önem taşıdığını belirten Zaharova, şöyle devam etti: “Başka bir ülkenin saldırısının hedefi olarak Irak'tan gelen açıklama kilit önemdeydi. Söz konusu açıklama şöyleydi: Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'ta faaliyet gösteren Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis’ın ölümüne sebep olan hava saldırısını ülkesine yönelik bir saldırganlık eylemi olarak görmektedir.”

Zaharova’ya göre, durum bölgedeki gerginliğin tırmanmasına yol açacak ve bundan milyonlarca insan etkilenecek.