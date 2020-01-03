Putin, Macron'a Suriye'deki Rus-Türk mutabakatlarının gidişatı hakkında bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a her ikisi de Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatlarının gidişatı hakkında bilgi verdi. İki lider, Libya'daki durumu ve Süleymani'nin öldürülmesini de konuştu.

'Suriye'de terörle ortak mücadele sürmeli'

Kremlin'in yayınladığı yazılı açıklamaya göre Putin, Fransız tarafının talebi üzerine Macron'la telefon görüşmesi yaptı.

Liderler Suriye konusunda görüş alışverişine devam ederken Putin, Suriye'nin kuzeydoğusuna ve İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Rus-Türk mutabakatlarının gidişatı hakkında bilgi verdi.

Suriye'de terörle ortak mücadelenin sürmesinin gerekliliğine vurgu yapan Putin ve Macron, Suriyeli taraflar arasındaki siyasi süreci teşvik etme ve sivillere insani yardım sunma görevlerinin güncelliğini koruduğunun altını çizdi.

'Libya'daki kriz barışçıl yoldan çözülmeli'

Putin ve Macron, Libya'daki krizin barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. İkili, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın arabulucuğunda sürdürülen diplomatik çabaları desteklerini kaydetti.

'Süleymani'nin öldürülmesinden endişe duyuyoruz'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesini de konuşan liderler, bu gelişmeden endişe duyduklarını ve bu eylemin bölgedeki durumu ciddi şekilde kötüye götürebileceğini belirtti.