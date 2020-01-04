Kadirov'dan Süleymani suikastı açıklaması: Öngörülemeyecek sonuçlara yol açabilir

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ABD tarafından düzenlenen suikastın öngörülemeyecek sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Çeçen lider Kadirov, Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesini değerlendirdi.

Kadirov, "ABD'nin eylemleri, Ortadoğu'daki öngörülemeyecek sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hiç kimse, bu gelişmeye kayıtsız kalamaz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.