Jirinovskiy'den İran'a 'Libya senaryosunu önleme' önerisi

LDPR lideri Jirinovskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimine 'Libya senaryosunun' tekrarını önlemek için ülke topraklarında Rus askeri üslerinin kurulmasını düşünmesini önerdi.

Rus politikacının açıklamasında, " İranlı General Süleymani neden öldürüldü? Irak ve İran’daki Şii’ler arasında nifak tohumları ekmek, ayrıca uluslararası kamuoyunu gelecekte İran’a yönelik yapılacak saldırılara hazırlamak için. Zira bu ülkeyi parçalama planı 10 yıldır hazır ve tutarlı bir şekilde uygulanıyor” ifadeleri kullanıldı.

İranlı generalin öldürülmesinin ‘tüm Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırdığını, Şii güçlerin ve genel olarak Müslüman ve Amerikan karşıtı güçlerin dayanışmasını karıştırdığını’ belirten Jirinovskiy, “ABD bu şekilde, 1979’da Sovyet ordusunun Afganistan’a girmesinden sonra olduğu gibi Rusya’yı Müslüman dünyası ile karşı karşıya getirmek istiyor” diye devam etti.

'İran şimdi Rusya’dan yardım isteyebilir'

Amerikalıların ‘modern Rusya ve Çin’e saldırmak, Ortadoğu’daki yangının komşu bölgelere de sıçramasını sağlamak için bir hamleye daha ihtiyaç duyduğunu’ ve tüm bunların nükleer silahların kullanıldığı büyük bir savaşa yol açacağını belirten Jirinovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama biz bunu önleyebiliriz. Örneğin İran şimdi Rusya’dan yardım isteyebilir. Biz ise bu ülkede, Hint Okyanusu’nun kıyısında hızlı bir şekilde bir askeri deniz üssü, askeri hava üssü ve kara kuvvetleri üssü kurabiliriz. Ayrıca İran, kendi hava sahasını korumak için acilen modern hava savunma sistemleri talep edebilir. Bunu yapmayı başarırlarsa İran hayatta kalacak, aksi halde Libya’nın akıbetini paylaşacak. Bunu istemiyoruz, (İran’a) kendisini savunmak için modern ve etkili önlemler almasını öneriyoruz.”

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.