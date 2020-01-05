Rus Senatör: ABD, İran’a karşı füze savaşı başlatabilir

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da kültürel anıtlar dahil 52 hedefi vurmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasının, ABD’nin İran’a karşı füze savaşı başlatabileceği yönündeki tahmini doğruladığını belirtti.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump, İran’da 52 hedefi vurmaya hazır olduğunu söyleyerek ABD’nin İran’a yönelik füze savaşı olasılığıyla ilgili tahmini doğrulamış oldu” dedi.

Rus Senatör, “Ama İran’ın yanıt olarak bölgedeki Amerikan üslerini vurması halinde ABD’nin askeri operasyonu genişletmesi gerekecek. Ve Trump, büyük savaşla karşı karşıya kalacak” diye ekledi.

Заявив о готовности нанести удар по 52 иранским обьектам, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Но в случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2020

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