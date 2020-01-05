Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü

Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde, buz tabakası üzerindeki 30’a yakın araç buzun kırılması sonucu battı.Vladivostok kentinin Russkiy Adası’ndaki körfezde meydana gelen olayda kimse yaralanmadı.

Vladivostok Acil Durumlar Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, buza çıkma yasağını ihlal eden ve yan yana park eden araçların balıkçılara ait olduğu ifade edildi.

❄Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке. В региональном главке МЧС сообщили, что пострадавших нет, кто-то смог выбраться сам, кому-то вытащить машину помогают спасатели.



Видео в соцсетях публикуют очевидцы. pic.twitter.com/dqSLcakgLq — Hadejda Sorokina🇷🇺 (@sornadejda53) 5 Ocak 2020

​Bazı balıkçıların yardım gelmeden araçlarını sudan çıkarmayı başardığı, diğer araçların buzdan çıkarılması için kurtarma ekiplerinin yardım ettiği aktarıldı.

Araçların battığı yerde su derinliğinin en fazla 2 metre olduğu bildirildi.