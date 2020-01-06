Rus politikacılar: ABD yakında Ortadoğu'da müttefiksiz kalacak

Irak parlamentosunun ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı kararla ilgili açıklama Rus politikacılar, kararın doğal bir durum olduğunu ve ABD’nin bağımsız ülkelerin iç işlerine karışması sonucu Ortadoğu’daki müttefiklerini kaybedebileceğini belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Irak parlamentosu, ABD liderliğindeki koalisyon askerlerinin çıkarılması kararını kabul etti. Bu, Washington’un ülkenin egemenliğini barbarca ihlaline ve topraklarında İran resmisi General Süleymani’nin öldürülmesine doğal bir tepki” diye yazdı.

Slutskiy, 'Sıradaki adımı BM Güvenlik Konseyi atmalı' diye ekledi.

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с #США. Закономерная реакция на варварское нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории оф.лица Ирана - генерала #Сулеймани. Следующий шаг должен быть за СБ #ООН. #Слуцкий #Иран #США — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) January 5, 2020

'ABD’nin Ortadoğu politikasına indirilen en hissedilir darbe'

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç de Irak parlamentosunun bu kararının 'muhtemelen ABD’nin Ortadoğu politikasına indirilen en hissedilir darbe' olduğunu söyledi.

ABD’nin “17 yıl önce hain bir şekilde bu ülkeye saldırdığını, zorla rejim değişikliği yaptığını” hatırlatan Rus Senatör, “Ve sonunda aldıkları şey bu” dedi.

Klintseviç, “Ama şimdi süreçler çok daha hızlı gelişecek. Öyle görünüyor ki, Amerikalılar yakında bu bölgede tamamen müttefiksiz kalacak” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’da güç dengesinin değişebileceğini belirten Rus Senatör, bağımsızlığının ihlal edilmesine göz yummaya hazır ülke sayısının giderek azaldığını kaydederek, “Rusya, Irak parlamentosunun bu kararını anlayışla karşılıyor ve uluslararası teröre karşı mücadele konusunda zengin deneyimini paylaşmaya hazır” diye ekledi