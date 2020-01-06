Rusya: İran'ın uranyum zenginleştirme kısıtlamalarını kaldırması, nükleer silahların yayılması tehdidi oluşturmaz

İran'ın nükleer anlaşmayla sınırlanan uranyum zenginleştirme faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama olmadan devam edeceklerini duyurmasına ilişkin açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adımın nükleer silahların yayılması tehdidi oluşturmayacağını belirtti.

İran hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada Tahran yönetiminin, ABD'nin daha önce tek taraflı olarak çekildiği, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adı verilen nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini askıya aldığı duyurulmuştu.

Tahran'ın kararı hakkında yazılı açıklama yapan Rus Dışişleri, "Tahran'ın JCPOA'da öngörülen uranyum zenginleştirme konusundaki kısıtlamaları reddetmesi, nükleer silahların yayılması bakımından herhangi bir tehdit oluşturmaz. İran, tüm faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yakın etkileşim içinde ve UAEK'nın sürekli kontrolü altında yürütüyor. İran yönetiminin UAEK'yla işbirliğine bağlı kaldığını, kapsamı ve derinliği açısından benzersiz olan denetimlerin seviyesini koruyacağını açıkladığına dikkat çekmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Tüm partnerleri JCPOA'nın yeniden uygulamaya koyulması için gereken koşulları sağlamaya çağıran bakanlık şöyle devam etti: "Uluslararası toplumun kapsamlı anlaşmaların uygulama sürecinde karşılaştığı meydan okumalar, başta JCPOA'nın ana tarafları tarafından olmak üzere siyasi irade ortaya koyulmasını ve kararlı bir kolektif tepki verilmesini gerektiriyor. Bu meydan okumaların üstesinden gelindiğinde, İran'ın anlaşmadan sapması için hiçbir nedeni kalmayacağına inanıyoruz. Tüm partnerleri JCPOA'yla belirlenen yoldan sapmamaya ve anlaşmanın kararlılıkla yeniden uygulanması için gerekli koşulları yaratmaya çağırıyoruz."

Bakanlık, İran'ın kararının anlaşma kapsamında biriken çelişkilerin bir sonucu olduğunu ve bunların giderilmesi için tüm tarafların özveriyle çaba göstermesi gerektiğini belirterek, Rus tarafının JCPOA'ya ve anlaşmada koyulan hedeflere bağlılığını tümüyle koruduğunu, bu hedeflere ulaşılması için çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

