Zaharova: ABD güçlerinin Irak’tan çekildiği konulu mektubun ‘hata’ olduğu kayda geçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD güçlerinin Irak’tan çekileceği konusunda bilgi içeren belgenin ABD tarafından hata olarak kabul edilmesinin kayda geçmeye değer olduğunu, böylelikle Washington’un ‘Rus hackerlarını’ sorumlu tutma şansı kalmayacağını söyledi.

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral William Seely’nin, ABD güçlerinin Irak’tan çekilme prosedürünün başladığı hakkındaki mektubu ile ilgili değerlendirme yapan Zaharova, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ABD’nin söz konusu mektubu hata olarak kabul edilmesinin kayda geçilmesini önerdiğini, böylelikle Washington’un ‘Rus hackerlarını’ sorumlu tutma şansı kalmamış olacağını ifade etti.

Zaharova, “Hata kelimesinin kayıtlara geçilmesini öneriyorum, aksi halde yarın yine ‘Rus hackerları’ ya da Russia Today’i (RT) suçlu gösterirler” ifadelerini paylaştı.

Dün gece ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral Seely, Irak müşterek operasyon komutanlığına gönderdiği mektupta koalisyon güçlerinin Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler alacağı ve bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacağını belirtmişti.

Daha sonra ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mektubu ‘hata’ olarak niteleyerek, belgenin imzasız bir taslak olduğunu ve hiç açıklanmaması gerektiğini açıklamıştı.