Zaharova: ABD’nin hataları felaketlere yol açıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD politikacılarının düzenli olarak hata yaptığını, sonra bu hataların üstünü “dış faktörler” ile örtmeye çalıştığını söyledi.

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral William Seely’nin, Irak hükümetine yazdığı iddia edilen ve ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladıkları yönündeki mektubu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikalıların, bu sefer yaptıklarından (Süleymani suikastı) başkalarını suçlamalarının mümkün olmadığı için sorumluluğunu üzerine almak zorunda kaldığını söyledi.

Washington’un bu tür hatalarının daha önce ciddi sonuçlar doğurduğunu kaydeden Rus diplomat, ABD generali Colin Powell’in bundan yaklaşık 20 yıl önce BM Güvenlik Konseyi toplantısına, Irak’ta geliştirildiği iddia edilen kitle imha silahını içeren bir tüp gösterdiğini ve bu ‘kanıtın’ Irak işgaline yol açtığını anımsattı.

Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Zaharova, “Güvenlik Konseyi karşıydı, ABD’nin eylemlerini onaylayan veya yasallaştıran hiçbir tasarı kabul edilmedi, bunda Rusya’nın da payı var. ABD’nin o hatası, bölgede bir felaket zincirine yol açtı, sonra tüm barajlar aşılarak büyük bir felaket akınına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Tarihin bu türden sayısız hataya tanık olduğunu vurgulayan Dışişleri Sözcüsü, “Hata sayısı o kadar büyük ki, artık durup şunu sormanın zamanı geldi: Neden dünya topluluğu, sahip olduğu tüm uluslararası kurumlara rağmen bu denli pasif, bekleyen durumda bulunuyor?” dedi.

Zaharova, ABD’nin bu tür eylemlerinin artık norma halini aldığını da kaydetti.