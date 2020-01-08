Rus Dışişleri: İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine saldırısı artan gerilimin kanıtı, bu konuda uyarmıştık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine düzenlediği füze saldırılarının bölgede artan gerilimin bir kanıtı olduğunu ve Moskova'nın daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu belirtti.