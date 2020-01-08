Rusya Enerji Bakanı Novak: Ortadoğu'daki ortam petrol pazarı tahminlerini zorlaştırıyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ortadoğu’daki olaylardan dolayı petrol pazarındaki durumla ilgili tahminde bulunmanın zor olduğunu, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle başlayan, ardından ABD ve İran’ın karşılıklı sert açıklamalarıyla ve İran’ın misillemesiyle tırmanan gerilim ortamında çarşamba günü petrol fiyatları önce yükselişe geçti, ardından bir parça geri çekildi. Şu anda Brent petrol 67.5 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Ortadoğu’daki gergin ortam sebebiyle petrol pazarında ciddi dalgalanmaların beklenip beklenmediği sorusuna öngörüde bulunmanın zor olduğunu yanıtını veren Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, “Bu çok karmaşık bir konu, ben şu an pazardaki durumla ilgili tahminde bulunmaya kalkışmazdım. Gelişmelerin ne şekilde olacağına bakmak gerekiyor” dedi.

‘Bulgaristan’ın TürkAkım’ın devamını zamanında tamamlayacağından eminiz’

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Novak, Bulgaristan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattının Sırbistan’a bağlanmasını sağlayacak olan boru hattının inşasını daha önce belirlenen sürelerde, yani 31 Mart’a kadar tamamlayacağından emin olduğunu söyledi.

Novak, “Bulgaristan’daki altyapının inşasına yönelik belirlenen planların hayata geçirileceğinden eminiz, (TürkAkım’ın açılış törenine) Bulgaristan Başbakanı’nın katılması bir tesadüf değil” dedi ve şunları söyledi:

“Bugün artık Bulgaristan’a, (Kuzey) Makedonya’ya ve Yunanistan’a sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bundan böyle transit, Bulgar tarafının belirlediği ve beyan edilen tarihlere uygun olarak yapılacak.”

Bunun yanı sıra Novak, doğalgaz boru hattının her iki kolunun ne zaman tam kapasiteye ulaşacağı konusunda bilgi vermedi.

Daha önce Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Anatoliy Makarov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Rus gazının 31 Mayıs’ta TürkAkım’ın devamı olarak Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a akmaya başlayacağı konusunda söz verdiğini açıklamıştı.