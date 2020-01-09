TürkAkım'ı Kuzey Akım-2 ile karşılaştıran Rus politikacı, AB'yi 'kolektif çiftlik'e benzetti

TürkAkım boru hattı açılışının, projeyle ilgili anahtar kararları sadece iki kişinin vermesi nedeniyle gerçekleştiğini kaydeden Jirinovskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Akım-2’ye ise Avrupa Birliği’nin tümü karar veriyor. Bu bir kolektif çiftlik. Bu yüzden de yapımı askıya alındı" ifadeleri kullandı.

Rus politikacı, "İşte size iki farklı yaklaşım. İki kişinin anlaştığı ilk yaklaşımın çok daha iyi olduğu ortada" diye ekledi.

'Kolektif çiftlikler', Sovyetler Birliği döneminde 'kolhoz' diye tabir edilen, tarım sektöründe örgütlenen 'kolektif tarımla' uğraşan birliklere verilen isim.