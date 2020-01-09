Rusya’nın Aurus Komendant aracı ilk kez görüntülendi

Rus yerli otomobil üreticisi Aurus’un SUV modeli, bir İskandinav ülkesinde görüntülendi.
Aracın yanında Senat ve Arsenal MPV modelleri de yer aldı.
Is there room for yet another luxury SUV? Russia seems to think so by developing the new Aurus Komendant we just spotted. https://t.co/BFBwxeYz83— Motor1 (@Motor1com) January 8, 2020
Komendant’ın iç ve dış tasarımı Senat modeline benziyor. Bu durum özellikle çamurluk kısmında göze çarpıyor.
Aurus Komendant modelinde 4.4 litrelik, 598 beygir gücüne ve V 880 Nm tork çıkışına sahip V8 motorunu kullanacak.
Aurus araçlarının üretildiği Kortej projesi, Moskova'daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından yürütülüyor.
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