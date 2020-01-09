Rusya Dışişleri: Trablus, ateşkes çağrısıyla sonuçlanan Putin-Erdoğan görüşmesini memnuniyetle karşıladı

Rus Dışişleri, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da pazar günü itibarıyla ateşkes uygulanmasını içeren çağrısının, Libya Dışişleri tarafından memnuniyetle karşılandığı açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri'nin yazılı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi ile Libya'daki mutabakat hükümetinin Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Libya'da yaşanmakta olan gelişmelerin ele alındığı söz konusu telefon görüşmesinde, Siyala, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede elde edilen sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Putin ve Erdoğan İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede 12 Ocak 00.00'dan başlayarak Libya'da ateşkes uygulanması çağrısını yapmıştı.

Libya'da ülkenin üçte ikisini kontrolü altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun bağlı olduğu General Halife Hafter, mutabakat hükümetinin yer aldığı Trablus'u ele geçirmek için bir operasyon yönetiyor.

Rusya, Libya’da hem ulusal mutabakat hükümeti hem de Hafter'le görüştüklerini söylerken, Türkiye ulusal mutabakat hükümetini destekliyor.

Putin ve Erdoğan'ın İstanbul'daki görüşmesi de, Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesine izin verecek tezkereyi meclisten geçirmesi ve Erdoğan'ın askerlerin peyderpey Libya'ya gitmeye başladıklarını açıklamasını izlemişti.