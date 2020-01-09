Rusya Enerji Bakanı Novak, Rus-Türk enerji işbirliğinin geleceğini değerlendirdi

TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı sonrası EADaily'e demeç veren Novak, "Rusya ile Türkiye arasındaki enerji işbirliği yükseliş trendi içinde ve tüm alanlarda sürekli olarak gelişiyor" dedi.

TürkAkım'ın Türkiye'nin yanı sıra güney ve güneydoğu Avrupa'nın enerji güvenliğine ciddi katkı yapacağından ve onların enerji sürdürülebilirliğini artıracağından emin olduğunu belirten Novak, Türkiye'nin en büyük Rus doğalgazı alıcılarından biri olacağının altını çizdi.

Birinci güç ünitesi 2023 yılında devreye alınması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında konuşan Novak, ikinci ve üçüncü güç ünitesi için hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Enerji işbirliğinin diğer alanlarına mercek tutan Novak, Türkiye'nin büyük bir kömür ithalatçısı olduğunu belirtti. Novak'ın verilerine göre, geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye yaklaşık 9 milyon ton kömür ithal edildi.