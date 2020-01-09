Nebenzya'dan Körfez bölgesinde 'derhal gerilimi azaltma' çağrısı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

BM Şartı’na uyma sorununun ele alındığı Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, uluslararası hukuk normlarının saptırılması ve düşüncesizce yapılan müdahaleler yüzünden yıllardır Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın diğer tüm bölgelerden daha çok acı çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Filistin-İsrail çatışmasının çözülmemiş olması, Irak’ın yasa dışı işgali, Afganistan’da sonu gelmeyen şiddet, Libya liderinin öldürülmesi ve ülkenin yıkılması, Suriye’de meşru hükümeti devirme girişimi, bağımsız bir ülkenin yetkilisinin üçüncü ülkede yargısız infazı, uluslararası hukuk ve düzenin bedeninde yara izleri bırakan eylemlerin sadece birkaçı."

ABD’nin, “BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için anahtar öneme sahip olan” İran nükleer anlaşmasından çıkmasının tüm bu olayların özeti niteliğinde olduğunu kaydeden Nebenzya, "Giderek büyümeye devam eden cepheleşme sonucu bölge, hatta tüm dünya, sonuçları tahmin edilemez bir çatışmanın eşiğine geldi. Derhal gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz, çatışma riski çok büyük, bedeli çok yüksek" dedi.