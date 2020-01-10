Putin, Erdoğan'la yaptığı Libya açıklamasını Sisi'yle konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Sisi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 8 Ocak'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak Libya açıklamasını ele aldı.

Ortak açıklama bağlamında Libya'daki durumu istişare eden Putin ve Sisi, Libya'daki krizin Libyalı taraflar arasında diyalog kurularak barışçıl yollardan çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Nükleer işbirliği de konuşuldu

Putin ile Sisi, nükleer alandaki işbirliğini de konuştu. Taraflar, işbirliğinin geliştirilmesine devam edilmesi ve farklı düzeylerde görüşmelerin sürmesi konusunda mutabakat sağladı.

Putin ile Erdoğan, ortak açıklamada Libya'daki durum ile ilgili "Libya’daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek çağrısında bulunuyoruz" demişti.