Rusya Devlet Başkanı Putin Katar Emiri ile Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed El Sani yaptıkları telefon görüşmesinde Libya’ya ilişkin Rus-Türk anlaşmasını ele aldı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed El Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Libya’ya ilişkin Rus-Türk anlaşmasının ele alındığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed El Sani yaptıkları telefon görüşmesinde 8 Ocak’ta İstanbul'da gerçekleşen Libya’ya ilişkin Rus-Türk anlaşması ve Libya’daki durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulundu. Çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm sürecinin başlatılması istendi.”

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Libya’da ortak tutum üzerinde anlaşarak tüm tarafları 12 Ocak Pazar günü saat 00:00’dan itibaren geçerli olacak ateşkes ilan etmeleri ve müzakere masasına oturmaları çağrısı yapmıştı.