Rus uzman İran’daki uçak kazasını yorumladı: ABD’nin 1988’de düşürdüğü İran yolcu uçağı olayını andırıyor

Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran hava savunması tarafından yanlışlıkla düşürülmesini yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, bu kazaya tehdit seviyesinin yanlış değerlendirilmesinin ve zaman yetersizliğinin yol açtığını belirterek, trajedinin ABD’nin 1988’de düşürdüğü İran’ın Airbus yolcu uçağı olayını andırdığına dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna’ya ait uçağın, tehdit seviyesinin yanlış değerlendirilmesi ve zaman yetersizliği nedeniyle vurulduğunu, trajedinin ABD’nin 1988’de düşürdüğü İran’ın Airbus yolcu uçağı olayını andırdığını ifade etti.

Korotçenko, “İran hava savunmasının yüksek hassasiyeti, ABD ve İran’ın askeri bir çatışma durumuna geçmiş olması ile açıklanabilir. Amerikalılar insansız hava aracıyla (İHA) İranlı General Süleymani’yi öldürdü, İran ise yanıt olarak Irak’taki Amerikan üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Anlaşılan şu ki bu kritik hata, ABD’nin karşı saldırısı beklenirken oldu” diye konuştu.

Bu durumun ‘kararı veren İran hava savunması ekibinin suç ve sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını’ vurgulayan Korotçenko, yapılan hataların nedenlerini, tehdit seviyesinin yanlış değerlendirilmesi ve zaman yetersizliği, ayrıca komuta merkezi ile hava savunma ekibinin arasında iletişimin olmaması şeklinde sıraladı.

1988’de Basra Körfezi üzerinden uçan ve ABD donanmasına ait Vincennes kruvazörü tarafından İran Hava Kuvvetleri’ne ait avcı uçağı olarak tanımlanarak düşürülen İran’ın Airbus yolcu uçağının uğradığı kazayı hatırlatan Korotçenko, uçaktaki 290 kişinin ölmesine zaman yetersizliği koşullarında duruma yanlış tepki verilmesinin neden olduğunu vurguladı: “İran’da şimdi olup biten şey de bu olayı andırıyor.”

Rus uzman, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili sorumluluk kabul etmesinin Tahran ve Washington arasındaki gerginliği azaltabileceğini, gelişmeleri ve soruşturmayı siyasi ve diplomatik düzleme oturtabileceğini sözlerine ekledi.