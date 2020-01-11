Poklonskaya: İran Ukrayna uçağında ölenlerin yakınlarına tazminat ödemeli

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, Ukrayna uçağının vurulmasında hata yapılmasının İran’ı suçsuz yapmadığını, Tahran’ın ölenlerin ailelerine tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Poklonskaya, ABD’nin de yaşananlarda sorumlu olduğunu kaydetti.

Telegram’dan açıklama yapan Poklonskaya, “Hava savunmasında yapılan ölümcül hata İran’ı suçsuz yapmaz. Emri veren ve füzeyi fırlatan cezalandırılmalı. Ve şu önemli sorunun cevabını da duymak isterim: Bu neden oldu? Tahran ölenlerin yakınlarına tazminat ödemeli ve resmi olarak özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

‘ABD de bu olayda sorumlu’

Poklonskaya, bu olayda ABD’nin de sorumlu olduğunu belirtti. ABD’nin ‘tüm dünyaya etki etme ve rejimleri değiştirme’ isteğinin binlerce masum insanın canına mal olduğunu kaydeden Poklonskaya, General Kasım Süleymani’yi öldürerek Ortadoğu’da bir çatışmanın fitilini ateşlediğini ifade etti.



‘Havayolu şirketi seferleri iptal etmiş olmalıydı'

Poklonskaya, havayolu şirketinin de seferleri iptal etmiş olması gerektiğini şu sözlerle vurguladı: “Madem füze saldırıları olduğunu görüyorsunuz, neden insanları riske atıyor ve uçağın havalimanından havalanmasına izin veriyorsunuz? Uçuşa izin verenler de ceza almalı. Gerekli tedbirler alınmadığı sürece bu tür hataların gerçekleşmesi riski var.”



