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21:26 11 Ocak 2020
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    Rusya lideri Vladimir Putin, davetlisi olarak bugün Moskova’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

    Putin-Merkel görüşmesi sona erdi: 'Libya’daki durum bölgedeki istikrarı baltalıyor ve Avrupa’yı da olumsuz etkiliyor'

    © Sputnik / SPUTNIK
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, davetlisi olarak bugün Moskova’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında Putin, "Libya’daki durum bölgedeki istikrarı baltalıyor ve Avrupa’yı da olumsuz etkiliyor" vurgusu yaptı.

    Halife Hafter
    © REUTERS / Esam Al-Fetori
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    Planlanandan 1 saat fazla, yaklaşık 3.5 saat süren görüşmede iki lider Ukrayna’daki Rus gazı transitinden Kuzey Akım-2’ye, Donbass’tan Libya ve Suriye’ye ve Ortadoğu’daki genel durum gibi birçok konuyu ele aldı.

    Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Merkel ile görüşmenin faydalı olduğuna vurgu yaparak, “Bugün gerçekleşen önemli ve yararlı görüşme sırasında siyaset, ekonomi, kültürel ve insani alanda ikili ilişkilerin kilit meselelerine değindik” diye konuştu.

    Rus gazının Ukrayna üzerinden transiti ele alındı

    Rus lider, görüşmede Rus gazının Ukrayna üzerinden transitinin de ele alındığını kaydetti: “Görüşme sırasında, Rus gazının Ukrayna topraklarından transitinin devam edilmesi ile ilgili konulara da değindik. Gazprom ve Ukraynalı ortakları ile 1 Aralık’ta varılan ve transit teslimatların önümüzdeki 5 yıl devam etmesini öngören anlaşmaların önemine vurgu yapıldı.”

    ‘Almanya’nın Kuzey Akım-2’ye verdiği desteği önemsiyoruz’

    Rusya’nın Almanya’nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine destek verdiği sorumlu tutumunu önemsediğini söyleyen Putin, şöyle konuştu:

    “Rusya ve Almanya arasında enerji alanında birçok büyük ortak proje bulunuyor. Almanya’nın herkesin malumu olan Kuzey Akım-2’ye destek verdiği sorumlu tutumunu çok önemsiyoruz.”

    Libya ele alındı

    Trablus saldırı
    © AP Photo /
    Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından Trablus'ta patlama sesleri
    Rus lider, görüşmede Libya’nın da ele alındığını belirterek, bu ülkedeki durumun bölgedeki istikrarı baltaladığını ve Avrupa’yı da olumsuz etkilediğini kaydetti:

    “Uluslararası ve bölgesel gündemi tartışırken, maalesef büyük boyutlu çatışmaların sürdüğü, terörist faaliyetin büyüdüğü ve maalesef herkes açısından ekonomi ve sosyal alanın çöktüğü Libya'daki durum öncelikli olarak ele alındı.”

    Bu ülkede olup bitenlerin sadece o bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa’ya da olumsu bir biçimde yansıdığını vurgulayan Putin, “Yasadışı göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucuların yayılmasından bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

    Libya’daki silahlı çatışmaya son vermek önemli

    Rusya lideri Putin, Libya’daki silahlı çatışmalara son verilmesinin ve ateşkes yapılmasının önemine vurgu yaptı.

    Libya bayrağı
    © REUTERS / Costas Baltas
    Trablus hükümeti ve BM arasında ateşkes görüşmesi
    Putin, “(Halife) Hafter’in Libya Ulusal Ordusu ile Feyiz Sarrac'ın yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki silahı çatışmalara son vermek, ateşkes ilan etmek, ülkedeki bölünmenin önlenmesi ve birleşik devlet kurumlarının oluşturulması amacıyla siyasi sürecin yeniden başlaması ile ilgili önlem alınması önemli” vurgusunu yaptı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte özellikle bu hedeflere ulaşmak için Libya’daki taraflara 12 Ocak’tan itibaren çatışmaları sonlandırma çağrısı yaptıklarına dikkat çeken Putin, İstanbul’da yapılan çalışmalarla ilgili Merkel’i bilgilendirdiğini ifade etti.

    İran nükleer anlaşması ile ilgili durum

    © AFP 2019 / HO
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    Merkel ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasını da görüştüklerini aktaran Putin, Rusya ve Almanya’nın KOEP’in uygulanmaya devam etmesini kararlılıkla desteklediklerinin altını çizdi:

    “Rusya ve Almanya KOEP’in uygulanmaya devam etmesini kararlılıkla destekliyor. İranlılar, ticarette dolardan bağımsız özel bir finansal mekanizma oluşturmaya söz veren Avrupa ülkelerinin desteğine güvenme hakkına sahip. Ticari faaliyetlerde özel araç desteği sağlayacak olan INSTEX enstitüsünün sonuçta çalışmaya başlaması gerekiyor.”

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