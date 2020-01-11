Kremlin: Putin ve Erdoğan Libya’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Libya’daki durumu ele aldıkları, ayrıca Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledikleri belirtildi.

Kremlin’in sitesinde yer alan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Liderler, Libya’daki durumu ele aldı ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledi.

Görüşmenin Türk tarafının girişimi ile yapıldığı belirtilen açıklamada, “Liderlerin 8 Ocak’ta İstanbul’da yaptıkları görüşmede varılan Rus-Türk anlaşmalar temelinde Libya’daki durumla ilgili görüş alışverişine devam edildi. Rusya ve Türkiye'nin Libya ihtilafının siyasi çözüm sürecini ilerletmek için kapsamlı yardım sağlamaya yönelik istekleri teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Putin’in Erdoğan’a bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin yanı sıra bazı bölgesel ülke liderleri ile yaptığı telefon görüşmeleri konusunda da bilgi verdiği ifade edildi.

Liderlerin Berlin’de Libya çözüm süreci ile ilgili olarak yapılması planlanan uluslararası konferansın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladıkları kaydedilen açıklamada, “Özellikle Libya ve Suriye konularında sürekli temas halinde bulunulması kararlaştırıldı” denildi.