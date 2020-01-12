Moskova Devlet Üniversitesi Suriye’de şube açacak

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi Rektörü Şam’da şube açma olasılığını teyit ederek eğitime hazırlık çalışmalarının doğa bilimleri ve matematik dallarında yapılacağını belirtti.

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi’nin Suriye’nin başkenti Şam’da şube açma olasılığını doğrulayan Rektör Prof. Dr. Viktor Sadovniçiy, gazetecilere "Böyle bir görüşme yapıldı ve ileride verilecek kararları bekliyoruz" açıklamasını yaparak ekledi:

"Doğa bilimleri ve elbette ki matematik (eğitiminin) olacağını düşünüyorum, oradaki gelenekler öyle."

Onlarca yıl önce Suriye’de Rusya’da ileri seviyede yetenekli matematikçiler yetiştiren Kolmogorov Okulu’na benzeyen üstün yetenekli çocuklar okulu olduğunu hatırlatan Rektör Sadovniçiy, girişimin organizatörü olan Rus matematikçi Valeriy Vavilov’un okulda uzun süre ders verdiğini aktardı.

Prof. Dr. Sadovniçiy, şunları söyledi:

"Suriye’de malum olaylar sonrasında okulun varlığı sona erdi. Birkaç ay önce Suriye'den üst düzey bir heyetle görüştüm ve bu kişiler, geleneği devam ettirme olasılığını gündeme getirdi. Büyük bir olasılıkla Şam’da olacak ve şu anda konu ile ilgili ön görüşmeler yapılıyor."

Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi’nin Taşkent, Bakü, Duşanbe, Erivan ve Nur Sultan gibi başkentlerde şubeleri bulunuyor.

Çin’in Şenzhen kentinde Pekin Politeknik Üniversitesi ile birlikte kurulan ortak üniversite faaliyet gösteriyor.