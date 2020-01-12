Abhazya Devlet Başkanı Hacimba 'Kanların dökülmemesi adına' istifa etti

Abhazya'da, Raul Hacimba Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Devlet Başkanı Yardımcısı, istifa haberini 'Kanların dökülmemesi adına, cumhuriyetimizde en azından bir miktar istikrar olması adına Hacimba ilgili belgeyi imzalamayı kabul etti' açıklamasıyla duyurdu.

Abhazya Devlet Başkanı yardımcısı Aslan Bartsits, Raul Hacimba’nın Devlet Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SSCB’nin dağılmasını takiben Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Devlet Başkanı yardımcısı Aslan Bartsits’ten kritik bir açıklama geldi.

Bartsits, “Kanların dökülmemesi adına, cumhuriyetimizde en azından bir miktar istikrar olması adına (Hacimba) ilgili belgeyi imzalamayı kabul etti” diye konuştu.

Belgenin beklemeksizin yürürlüğe girdiğini vurgulayan Bartsits, Hacimba’nın ileride yapılacak seçimlere katılması olasılığı hakkındaysa, “Bunu çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Bartsits ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladislav Surkov’un da ‘durumu yatıştırmak için’ Abhazya’ya geldiği bilgisini verdi.

Abhazya’daki gelişmeler

Abhazya Yüksek Mahkemesi geçen cuma günü 8 Eylül 2019’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarının geçersiz olduğuna hükmederek, 22 Mart’ta seçimlerin tekrarlanması kararı aldı.

Bu kararın öncesinde ise 35 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, hazır bulunan 24 vekilden 19'u Hacimba'nın görevden ayrılması yönünde oy kullanmıştı.

Milletvekillerinin kabul ettiği kararname taslağında cumhuriyetteki gergin sosyo-politik durumdan dolayı ve toplumdaki istikrarsızlaşmayı önlemek için Hacimba’ya görevi gönüllü olarak bırakması tavsiye edilmişti.

Muhalifler seçimi Kvitsiani'nin kazandığını savundu

Abhazya'da, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapılmıştı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47.39'unu, Alhan Kvitsiani ise oyların yüzde 46.17'sini almıştı.

Göstericiler, muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istiyordu.