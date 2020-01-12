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03:20 13 Ocak 2020
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    Emmanuel Macron ve Vladimir Putin

    Kremlin: Putin ve Macron Libya’yı ve Berlin’de yapılması planlanan konferansı görüştü

    © Sputnik / Alexey Nikolsky
    Rusya
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    Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya’daki durumun ve bu ülkedeki krizin siyasi ve diplomatik çözümü için Berlin’de yapılması planlanan konferansın ele alındığını bildirdi.

    Erdoğan - Merkel
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü: Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı
    Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar aktarıldı, liderlerin Libya’daki durumu ve bu ülkedeki krizin siyasi ve diplomatik yıllardan çözümü için Berlin’de yapılması planlanan uluslararası konferansı ele aldıkları belirtildi.

    Açıklamada, “Libya konusu ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Rusya ve Türkiye’nin İstanbul’da 8 Ocak’ta vardıkları anlaşma bağlamında 12 Ocak itibarıyla duyurulan ateşkese çatışan taraflarca uyulmasının önemine vurgu yapıldı” denildi.

    Liderlerin Libya’daki krizin siyasi ve diplomatik çözümüne yardım etmeye hazır olduklarının teyit edildiği belirtilen açıklamada, “Berlin'de planlanan Libya konulu uluslararası konferansının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine her türlü katkıyı sağlama niyeti dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

    İran ile ilgili itidal vurgusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
    © AA / Mustafa Kamacı
    Erdoğan'ın Libya UMH lideri Serrac'ı ile görüşmesi sona erdi
    Rusya ve Fransa liderlerinin İran ve etrafındaki gerilim ile ilgili olarak tarafların itidalli olması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

    “İran etrafındaki gergin durum ile ilgili olarak Rusya ve Fransa liderleri, tüm tarafların itidalli olması gerektiğine dikkat çekti ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) sürdürme çabalarının devam etmesinden yana olduklarını ifade etti.”

    Ukrayna ve Suriye’deki duruma değinildi

    Liderlerin Ukrayna ve Suriye’deki duruma da değindikleri kaydedilen açıklamada, “Ukrayna’daki iç çatışma ve Suriye’deki durum da ayrıca ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Libya, Fransa, Almanya, Rusya
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