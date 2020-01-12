Kremlin: Putin ve Macron Libya’yı ve Berlin’de yapılması planlanan konferansı görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya’daki durumun ve bu ülkedeki krizin siyasi ve diplomatik çözümü için Berlin’de yapılması planlanan konferansın ele alındığını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ayrıntılar aktarıldı, liderlerin Libya’daki durumu ve bu ülkedeki krizin siyasi ve diplomatik yıllardan çözümü için Berlin’de yapılması planlanan uluslararası konferansı ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Libya konusu ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Rusya ve Türkiye’nin İstanbul’da 8 Ocak’ta vardıkları anlaşma bağlamında 12 Ocak itibarıyla duyurulan ateşkese çatışan taraflarca uyulmasının önemine vurgu yapıldı” denildi.

Liderlerin Libya’daki krizin siyasi ve diplomatik çözümüne yardım etmeye hazır olduklarının teyit edildiği belirtilen açıklamada, “Berlin'de planlanan Libya konulu uluslararası konferansının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine her türlü katkıyı sağlama niyeti dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

İran ile ilgili itidal vurgusu

Rusya ve Fransa liderlerinin İran ve etrafındaki gerilim ile ilgili olarak tarafların itidalli olması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“İran etrafındaki gergin durum ile ilgili olarak Rusya ve Fransa liderleri, tüm tarafların itidalli olması gerektiğine dikkat çekti ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) sürdürme çabalarının devam etmesinden yana olduklarını ifade etti.”

Ukrayna ve Suriye’deki duruma değinildi

Liderlerin Ukrayna ve Suriye’deki duruma da değindikleri kaydedilen açıklamada, “Ukrayna’daki iç çatışma ve Suriye’deki durum da ayrıca ele alındı” ifadeleri kullanıldı.