Kremlin: Putin ve İtalya Başbakanı Conte Libya’yı görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Conte arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya’daki durum ile ilgili görüşlerin paylaşıldığını, ayrıca ülkedeki krizin çözümüne yönelik çabaların ele alındığını duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, İtalyan tarafının girişimi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ile ilgili detaylar aktarıldı.

Açıklamada, “Libya'daki durum hakkında kapsamlı bir görüş paylaşımı yapıldı. Liderler, Libya krizinin çözümüne yönelik çabaları ele aldı. Giuseppe Conte, bu bağlamda 8 Ocak'ta İstanbul'da Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmayı övdü” denildi.

Libya’da çatışan tarafların 12 Ocak itibarıyla ilan edilen ateşkese uymalarının önemine özel vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, “Berlin'de planlanan Libya konulu uluslararası konferansının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlama niyeti dile getirildi” ifadelerine yer verildi.