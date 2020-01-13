Rusya: BMGK kararının süresi dolduktan sonra Suriye'ye insani yardım Şam'la koordinasyon içinde ulaştırılmalı

BMGK'da önceki gün yapılan kapalı oylamada, Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatına yönelik mekanizmanın 6 ay daha, 10 Temmuz 2020'ye kadar uzatılması kararını onaylanmıştı.

Karara ilişkin açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "BMGK'nın 2504 sayılı kararının geçerlilik süresi sona erdikten sonra, uluslararası beşeri hukuka uygun olarak Suriyelilere insani yardımın Şam ile koordinasyon içinde ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Bakanlık, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden ve ülkedeki gerçek duruma uygun olmayan bu mekanizmanın ortadan kaldırılması yönünde adım atılmasından memnun olduklarını da vurguladı.

Rusya, ABD, İngiltere ve Çin oylamada çekimser kaldı, 11 ülke ise olumlu yönde oy kullanmıştı.

Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktası üzerinden gönderilecek.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kontrol noktaları ise yardımların girişine kapatılacak.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, kararı veto etmemelerinin nedeninin İdlib halkının gerçekten yardıma ihtiyaç duyması olduğunu kaydetmişti.