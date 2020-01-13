Rus uzman: Rusya diğer ülkelerden 2.5 kat daha fazla ısınıyor

Rus iklimbilim uzmanı Andrey Kiselev, Rusya’da küresel ısınma hızının dünyanın diğer ülkelerinin ortalama ısınma hızına kıyasla 2.5 kat daha yüksek olduğunu söyledi. Kiselev’e göre, bunun nedeni Rusya’da karasal alan büyüklüğünün, sulu bölgelerin yüzölçümünden kayda değer düzeyde fazla olduğu tek bir kuşakta yer alması.

Rus iklimbilim uzmanı Andrey Kiselev, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda Rusya’da küresel ısınmanın dünyanın geri kalanının ortalamasından 2.5 kat daha hızlı olduğunu belirtti.

Kiselev, “Ülkemiz gezegenin ortalamasından daha fazla ısınıyor. Arktika bölgesinden konuşacak olursak, o da 3.5 kat daha fazla” dedi.

Kiselev, Rusya’nın diğer ülkelerden daha fazla ısınmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: “Dünya haritasına bakın. Yeryüzünün yüzde 71’ini sulu alanlar, yüzde 29’unu ise kara oluşturuyor. Rusya ise karanın, sulu alanlardan önemli oranda fazla olduğu tek bir kuşakta yer alıyor. Okyanuslar sıcağı muazzam derecede topluyor, bu nedenle değişen koşulların etkisini belirli bir dereceye kadar düzenleyebiliyorlar.”