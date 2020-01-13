'Rus, Türk ve Suriyeli temsilciler Suriye’deki durumu görüştü' iddiası

Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcilerinin, Suriye’deki durumu görüşmek için Moskova’da bir araya geldikleri, Suriye tarafının Soçi’de gerilimin düşürülmesi konusunda sağlanan mutabakata uyulmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye’nin aktardığına göre Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri, Suriye’deki durumu değerlendirmek amacıyla Moskova’da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, “Moskova’da Suriye, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen üçlü görüşmede Suriye tarafı, ülkenin egemenlik ve bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesini, ayrıca (askerlerin) topraklarından derhal çekilmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.

Suriyeli temsilcilerin ‘İdlib vilayetinin teröristlerden ve silahlardan arındırılmasını, ayrıca Halep-Lazkiye ve Halep-Hama otoyollarının ablukasının kaldırılmasını öngören Soçi mutabakatına Ankara tarafından uyulması gerektiğini vurguladıkları’ ifade edilen haberde, şöyle denildi:

“Suriye, İdlib’in tamamını kurtarma niyetinde olduğunu, teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı tüm Suriyelilerin güvenliğini garanti ettiğini vurguladı.”

El İhbariye, toplantıya katılan ülke temsilcilerinin düzeyini netleştirmedi.

SANA: Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile MİT Başkanı Hakan Fidan görüştü

Suriye resmi haber ajansı SANA ise şu haberi geçti:

'Suriye tarafı, Türk tarafından derhal ve tam olarak çekilme talep etti'

"Moskova’da bugün düzenlenen (Suriye-Rusya-Türkiye) 3’lü toplantıda Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye’nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine tam bağlılığı ve Suriye topraklarından derhal ve tam olarak çekilme talebinde bulundu.

'Türkiye İdlib ile ilgili sözlerini yerine getirsin'

Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep -Lazkiye ve Halep – Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunluluğuna çağrıda bulundu.

'Memlük, kurtarma azim ve ısrarını vurguladı'

Tümgeneral Memlük, Suriye Devleti’nin, Suriye’nin İdlib bölgesinin tamamını, terörist örgütlerin canlı kalkan olarak kullandığı Suriyeli vatandaşların güven ve huzurunu garanti edecek şekilde kurtarma azim ve ısrarını vurguladı.

Toplantıya bazı Rus yetkililer de katıldı."

İdlib'de ateşkes yürürlükte

Suriye’nin İdlib bölgesinde 12 Ocak gecesi yeni bir ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.00 itibarıyla sivillerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildi.

Yeni ateşkes dolayısıyla Suriye ordusunun faaliyete geçirdiği Ebu el Duhur kontrol noktası İdlib’in doğusunda, Habit kontrol noktası güneyinde, El Hader kontrol noktası ise Halep’in güneyinde yer alıyor.