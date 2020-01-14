Putin ile Merkel, Berlin konferansına hazırlığı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel’in, bugünkü telefon görüşmesinde, Berlin’de düzenlenecek Libya konulu konferansı için yapılan hazırlık çalışmalarının gidişatını değerlendirdikleri bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre bugün Almanya’nın girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, "Berlin’de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa hazırlıklar ele alındı. Vladimir Putin ayrıca Libya’da çatışan tarafların liderlerinin katılımıyla Moskova’da gerçekleşen görüşme ile ilgili Angela Merkel’e bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.