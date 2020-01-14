Rus Dışişleri doğruladı: Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter’in, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldığı doğrulandı.

Gazetecilerin Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova’dan ayrılıp ayrılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bakanlık kaynağı, “Evet” karşılığını verdi.

Diğer yandan bakanlık kaynağı, karşıt taraflarla çalışmaya devam ettiklerini de söyledi.

Al Arabiya kanalı Hafter’in, geçen saatlerde anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını aktardı. Ateşkes anlaşması, Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kabul gördü. Hafter ve beraberindeki heyet ise anlaşmayı düşünmek için zaman istedi.