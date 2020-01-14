Lavrov: Rusya ve Türkiye, Libya görüşmelerine yönelik çabalarını sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen Libya görüşmelerinde nihai bir sonuca ulaşılamadığını, Rusya ve Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Moskova’da dün Libyalı temsilciler arasında Rusya ile Türkiye’nin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla görüşme gerçekleşti. Bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Lavrov, henüz nihai bir sonuç alınamadığını da ekledi.

‘Herkesin çabalarını birleştirmesini istiyoruz’

Lavrov, ayrıca “Almanya, Fransa, İtalya da dahil Avrupa’nın gösterdiği çabalarının; Libya’nın komşuları Cezayir, Mısır’ın, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar ve Rusya’nın çabalarının bir araya getirilmesini istiyoruz” dedi.

Lavrov, böylece tek bir yönde hareket edilmesini, ayrıca tüm Libyalı tarafları bir şeyleri çözmek için güç kullanmak yerine anlaşmaya teşvik etmeyi sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.