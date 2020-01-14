Kremlin, Putin ve Bush'un dans ettiği anları paylaştı

Kremlin basın servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı George Bush'un bir Rus şarkısı eşliğinde dans ettiği anların görüntüsünü yayınladı.

Daha önceKremlin'e çıkışının 20. yılı vesilesiyle Rus liderin yer aldığı bazı fotoğraf ve videoları ilk kez kamuoyuyla paylaşan Kremlin, bu kez 2005-2009 yılları arasında çekilen bir video arşivini yayına koydu.

Bu videolardan birinde Putin ve eski ABD'li mevkidaşı Bush'un 'Sudarınya - Barınya' adlı Rus şarkısıyla dans ettiği görülüyor.

Putin sahne üzerindeki grupla birlikte dans ederken, Bush'un ise sahnenin aşağısında halk dansları kıyafetleri giyen bir kadınla dans ettiği kameralara yansıyor.

Şarkı sona erdiğinde Putin, kendisine eşlik eden kadın dansçının elini öpüyor. Daha sonra Putin ve Bush, gülen yüzlerle masalarına Laura Bush'un yanına gidiyor.

Путин и Буш-младший танцуют под "Барыню". pic.twitter.com/PS84xH3wcH — Почти Политика (@sovfed_no) January 13, 2020

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