İlk S-350 Vityaz bataryaları Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen Rus füze savunma sistemi S-350 Vityaz'ın ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacağını açıkladı.

Yeni Rus füze savunma sistemi S-350'nin hizmete gireceği ilk bölge belli oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, ilk S-350 bataryasının kısa süre içinde daimi konuşlanma noktası olacak olan Leningrad Bölgesi'ne ulaşacağını belirtti.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, S-350 sisteminin devreye alınmasıyla birlikte kruz füzeleriyle mücadelede verimliliğin 2-2.5 kat artacağını ifade etmişti.

S-350 Vityaz, 25-30 Haziran'da Moskova'da düzenlenen Army-2019 Askeri Fuarı'nda ilk kez sergilenmiş ve aralık ayında Rus ordusuna ilk teslimat yapılmıştı.

Hava saldırılarına karşı etkin koruma sağlıyor

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.