Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Büyükelçi Samsar ile Libya’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, iki ülkenin Libya ile ilgili çabalarının koordinasyonunu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, Rus-Türk ortak girişi üzerine 13 Ocak Moskova’da gerçekleşen Libya barış görüşmesi bağlamında, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki krizin çözümüne yardım çabalarının koordinasyonu ve Berlin’de gerçekleşecek Libya uluslararası konferansa hazırlık çalışmaları ile ilgili fikir alış verişi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Bogdanov’un ayrıca Mısır, Almanya ve Çin’in Moskova büyükelçileriyle görüşerek Libya sorununu ve Berlin Konferansı'nı değerlendirdiği ifade edildi.