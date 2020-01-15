Rusya'dan Basra Körfezi ülkelerine kolektif güvenlik mekanizması geliştirme çağrısı

Rusya'nın Basra Körfezi'ndeki gerilimden endişe duyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez ülkelerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) benzer bir kolektif güvenlik mekanizması geliştirme çağrısı yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Raisina Diyaloğu Konferansı'nda konuşan Lavrov, Basra Körfezi'ndeki gerilimin Rusya'da kaygı yarattığını belirterek bölge ülkelerini bölgesel istikrarın sağlanması için işbirliği yapmayı tavsiye etti.

Lavrov, "Bölge ülkelerine güven inşa etmekten ve birbirlerini askeri tatbikatlara davet etmekten başlayarak Avrupa'daki AGİT benzeri bir kolektif güvenlik mekanizması üzerine düşünmelerini önerdik. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyeleriyle bu konuyu ele aldık, üçü hemen destek verdi, diğer üçü de süre istedi. Bu düşüncemizi kısa süre önce bir kez daha önerdik" dedi.

Rusya'nın önerisinin İran'ın 'saldırmazlık paktı' kurma inisiyatifinden daha geniş bir kapsama sahip olduğunun altını çizen Lavrov, önerinin halen masada olduğunu ve dikkate alınmasını umduğunu söyledi.