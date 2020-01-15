Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin: Davos Zirvesi'nde Türk bakanla görüşeceğiz

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, 21-24 Ocak'ta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu sırasında Türk bakanla bir görüşme yapacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşması sonrası basına açıklamalarda bulunan Oreşkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılacağı Davos Zirvesi'ne ilişkin konuştu.

Oreşkin "Yoğun bir gündem var. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantısı'na katılacağız, çok sayıda yabancı iş dünyası temsilcisi ile toplantı yapacağız. Türkiye, Fransa ve İsviçre'nin yanı sıra bir dizi ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarıyla, AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi. Oreşkin, Türkiye'den hangi bakanla görüşeceğini belirtmedi.

Rusya ile Avrupa arasındaki çok sayıda ekonomik sorun bulunduğunu kaydeden Oreşkin, bu nedenle Malmström'le görüşmenin ABD'li bir temsilciyle yapılacak görüşmeden daha öncelikli olduğunu vurguladı.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Davos toplantılarında Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil edecek.