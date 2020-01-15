'Medvedev'in yerine Kudrin ve Sobyanin geçebilir'

Rusya Beşeri ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nden Vladimir Slatinov, Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Dmitriy Medvedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna oturma şansı bulunduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Slatinov, "Kudrin'in şansı var. Aklıma Kudrin ve Sobyanin geliyor. Ancak bir tahminde bulunmak istemiyorum" dedi.

'Putin son dönemde Kudrin'le iki kez görüştü'

Slatinov, Putin'in son dönemde Kudrin'le iki kez bir araya geldiğine dikkat çekti.

Kamuoyunun yeni başbakanın adını kısa süre içinde, ay sonuna kadar öğreneceğini düşündüğünü kaydeden Slatinov, Putin'in bu konuda yavaş hareket etmeyeceğinin altını çizdi.

Putin'in hükümetin çalışmalarından uzun süredir rahatsız olduğunu ancak bunu kamuoyu önünde dile getirmediğini savunan Slatinov, kabinede çok ciddi değişiklik yapılacağını, özellikle sosyo-ekonomik kanatta önemli değişiklikler beklediğini de vurguladı.