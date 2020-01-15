Putin, Medvedev hükümetinin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Kremlin basın dairesi, hükümetin istifasına ilişkin kararnamenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından görüştüğü Başbakanı Dmitriy Medvedev'in hükümetin tümden istifasını duyurmasını takiben, Kremlin açıklama yayımladı.

Putin'in hükümetin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyuran açıklamada şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu Anayasası’nın 83. Maddesinin ‘b’ şıkkı ve 117. Maddesi’nin ikinci bölümü uyarınca, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin istifasının ilan edilmesine karar veriyorum."

Açıklamaya göre başbakanlık yükümlükleri geçici olarak Medvedev tarafından yürütülecek.

Putin'in yeni bakanlar kabinesi kurulana dek hükümete yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi talimatı verdiği de belirtildi.