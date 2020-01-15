Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Rusya'da yeni hükümet cesur olmalı

Sputnik ve Russia Today'in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve kabinenin istifası sonrası kurulacak yeni hükümetin cesur olması gerektiğini vurguladı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in hükümetin tümüyle istifa ettiğini duyurmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, yeni Rus hükümetinin cesur, yeni ekonomik modelin ise halk tarafından anlaşılır olması gerektiğini belirtti.

Kiselev sözlerine şöyle davem etti:

"Rusya'da yeni hükümet kurulacak. Ortada bir dram yok. Bu, iktidarın yenilenmesi demek. Devlet Başkanı, yeni hedefler koydu ve bunun için yeni ekibe ihtiyacı var. Yeni hükümet cesur olmalı. Yeni ekonomik model ise halk tarafından yeterince anlaşılabilir olmalı, herkes bu modelde kendisini, kendi rolünü ve kendi imkanlarını görebilmeli."

'Mevcut ekonomik büyüme temposu yetersiz kaldı'

Putin'in geçen yılki Federal Meclis konuşmasında en az yüzde 3'lük ekonomik büyüme hedefi koyarak hükümete bir şans verdiğini ancak yıl sonu itibarıyla yüzde 1.10'luk büyüme kaydedildiğini anlatan Kiselev şunları söyledi:

"Önümüzdeki 2 yıl için hükümet yüzde 1.10'luk büyüme öngörüyor. Bu tempoyla hem ABD hem de Asya'yla aramızdaki fark açılır. Bu 'büyüme', dış politika kazanılan ivmeyi destekleyemez, beyan edilen sosyal taahhütlerin yerine getirilmesini garanti edemez ve ülkenin güvenliğine de iyi şekilde yansımaz. Putin, tüm bunları 2019'daki konuşmasında detaylı olarak anlattı. 2020'deki konuşmada da, kaçınılmaz olarak yeni ekip kurulmasını öneriyor."

'Sert yaptırımlar karşısında makroekonomik istikrarı sağladı'

Sert uluslararası yaptırımlar karşısında Medvedev hükümetinin makroekonomik istikrarı sağlama, orduyu yeniden silahlandırma gibi başarılar nedeniyle takdiri hak ettiğini kaydeden Kiselev, Putin'in Medvedev'e minnettarlığını ifade etmesini ve onu yeni ve önemli bir pozisyonda tutmasını bunun kanıtı olarak yorumladı.