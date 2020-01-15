'Rusya'nın yeni başbakan adayı belli'

Sputnik’e konuşan Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Öğretim Üyesi Aleksey Zudin, hükümetin istifasının, yeni kabinenin Federal Meclis'te vurgulanan hedeflere uygun olarak seçileceği anlamına geldiğini belirtti.

Başbakan adayının daha önceden belirlendiğine vurgu yapan Zudin, şunları söyledi:

"Bana öyle geliyor ki, bu konu oldukça iyi düşünülmüş, yani ani alınmış bir karar değil. Evet, yeni adaylar bulmak için zaman harcanacak gibi görünebilir, ancak bu ani alınmış bir karar değilse, ki değil, bu zaten adayların önceden belirlendiği anlamına gelir."

Hükümetin istifası dışında, diğer önemli bir gelişmenin de başbakanlıktan istifa ettiğini açıklayan Medvedev’e teklif edilen Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinin oluşturulması olduğunu kaydeden Zudin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Medvedev hükümetinin son kabinesinin uzun zamandır ciddi eleştirilere maruz kaldığı unutulmamalı. Hükümetin ulusal projeleri uygulayamayacağı filan iddia edildi. Hükümetin istifası ve yenilenmesi, yürütme makamını ulusal projelerin gerekliliklerine uygun hale getirme talebine bir yanıttır. Ulusal projelerin yenilenmiş ekip tarafından daha verimli bir şekilde uygulanmasını beklemek için yeteri kadar sebep var."