Putin, anayasa değişiklikleri için çalışma grubunu oluşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, anayasa değişiklikleriyle ilgili tekliflerin hazırlanması için çalışma grubunun oluşturulması kararını imzaladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in imzaladığı kararda, “Rusya Federasyonu Anayasası’na girilecek değişiklikler ile tekliflerin hazırlanması için çalışma grubu oluşturulsun” dendi.

Çalışma grubunun başkanlığına, Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Duma Devlet İnşaatı ve Mevzuat Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov ve Rusya Bilimler Akademisi’nden Taliya Habriyeva atandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından görüştüğü Başbakanı Dmitriy Medvedev'in hükümetin tümden istifasını duyurmasını takiben, Kremlin açıklama yayımlamıştı.

Putin'in hükümetin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyuran açıklamada şöyle denilmişti:

"Rusya Federasyonu Anayasası’nın 83. Maddesinin ‘b’ şıkkı ve 117. Maddesi’nin ikinci bölümü uyarınca, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin istifasının ilan edilmesine karar veriyorum."